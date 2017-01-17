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17 января 2017, 11:10 | Зимние: Коньки, шорт-трек | АиФ Иркутск

Конькобежцы Приангарья выиграли 9 медалей на межрегиональных соревнованиях

Спортивная копилка региона пополнилась медалями разного достоинства.

Спортсмены Приангарья завоевали 9 медалей на втором этапе зональных отборочных соревнований СФО и ДФО по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Межрегиональные соревнования среди конькобежцев проходили в Иркутске. В них участвовали 144 спортсмена из Иркутской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краев. В результате состязаний в копилке спортсменов Приангарья оказались две золотые медали, четыре серебряные и три бронзовые награды.
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