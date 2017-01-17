Конькобежцы Приангарья выиграли 9 медалей на межрегиональных соревнованиях
Спортивная копилка региона пополнилась медалями разного достоинства.
Спортсмены Приангарья завоевали 9 медалей на втором этапе зональных отборочных соревнований СФО и ДФО по конькобежному спорту, сообщает
Межрегиональные соревнования среди конькобежцев проходили в Иркутске. В них участвовали 144 спортсмена из Иркутской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краев. В результате состязаний в копилке спортсменов Приангарья оказались две золотые медали, четыре серебряные и три бронзовые награды.
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