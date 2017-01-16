Семён победил на дистанции 1500 метров, был вторым в составе эстафетной команды России (здесь медаль на счету ещё одного башкирского спортсмена Руслана Захарова), а также выиграл «бронзу» на 1000 метрах.

Сборная России победила в неофициальном командном зачёте.