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16 января 2017, 9:06 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ИА Башинформ

Уфимец Семён Елистратов — чемпион Европы-2017 по шорт-треку в многоборье

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. В итальянском Турине завершился чемпионат Европы по шорт-треку. В мужском многоборье чемпионом континента стал уфимский скороход Семён Елистратов.

Семён победил на дистанции 1500 метров, был вторым в составе эстафетной команды России (здесь медаль на счету ещё одного башкирского спортсмена Руслана Захарова), а также выиграл «бронзу» на 1000 метрах.

Сборная России победила в неофициальном командном зачёте.
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