Женская сборная Италии завоевала золото чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Женская сборная Италии завоевала золото в эстафете на чемпионате Европы по шорт-треку в итальянском Турине.
Итальянки в воскресенье первенствовали с результатом 4 минуты 17,166 секунды. Серебро в эстафете досталось венгеркам (4.17,195), бронза у представительниц Нидерландов (4.18,446).
Россиянки Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Софья Просвирнова и Екатерина Константинова не смогли пробиться в финал.
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