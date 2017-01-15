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15 января 2017, 21:04 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Женская сборная Италии завоевала золото чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Женская сборная Италии завоевала золото в эстафете на чемпионате Европы по шорт-треку в итальянском Турине.

Итальянки в воскресенье первенствовали с результатом 4 минуты 17,166 секунды. Серебро в эстафете досталось венгеркам (4.17,195), бронза у представительниц Нидерландов (4.18,446).

Россиянки Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Софья Просвирнова и Екатерина Константинова не смогли пробиться в финал.
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