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15 января 2017, 18:04 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Просвирнова завоевала золото на чемпионате Европы по шорт-треку на 1000 м

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянка Софья Просвирнова заняла первое место на дистанции 1000 м на чемпионате Европы по шорт-треку. Спортсменка показала результат 1 минута 31,546 секунды.

Третьей финишировала еще одна российская спортсменка Екатерина Константинова. Увеличить
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Второй стала венгерка Андреа Кеслер (1.29,871), третьей финишировала еще одна российская спортсменка Екатерина Константинова (1.30,963).

Накануне Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1500 м.

Чемпионат Европы, который проходит в итальянском Турине, завершится 15 января.
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