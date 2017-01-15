Просвирнова завоевала золото на чемпионате Европы по шорт-треку на 1000 м
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянка Софья Просвирнова заняла первое место на дистанции 1000 м на чемпионате Европы по
шорт-треку. Спортсменка показала результат 1 минута 31,546 секунды.
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Второй стала венгерка Андреа Кеслер (1.29,871), третьей финишировала еще одна российская спортсменка Екатерина Константинова (1.30,963).
Накануне Просвирнова завоевала серебро на дистанции 1500 м.
Чемпионат Европы, который проходит в итальянском Турине, завершится 15 января.
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