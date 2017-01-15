Абраткевич: Пропустившая ЧЕ конькобежка Воронина вернулась к тренировкам

Призер чемпионата мира в командной гонке Наталья Воронина пропустила чемпионат Европы в многоборье в начале января из-за болезни.

«У Лизы (Казелиной) и Наташи (Ворониной) уже все в порядке. Вчера мы начали сбор в Коломне, и все тренировались. Планируется, что они выступят на этапе Кубка мира в Берлине», — сообщил Абраткевич по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Этап Кубка мира в Берлине пройдет с 27 по 29 января.