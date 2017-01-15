Абраткевич: Пропустившая ЧЕ конькобежка Воронина вернулась к тренировкам
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пропустившая из-за болезни чемпионат Европы российская конькобежка Наталья Воронина вернулась к тренировкам и готовится выступить на этапе Кубка мира в Берлине, заявил тренер женской команды Павел Абраткевич.
Призер чемпионата мира в командной гонке Наталья Воронина пропустила чемпионат Европы в многоборье в начале января
«У Лизы (Казелиной) и Наташи (Ворониной) уже все в порядке. Вчера мы начали сбор в Коломне, и все тренировались. Планируется, что они выступят на этапе Кубка мира в Берлине», — сообщил Абраткевич по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Этап Кубка мира в Берлине пройдет с 27 по 29 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter