Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28430675/
15 января 2017, 10:03 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Абраткевич: Пропустившая ЧЕ конькобежка Воронина вернулась к тренировкам

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пропустившая из-за болезни чемпионат Европы российская конькобежка Наталья Воронина вернулась к тренировкам и готовится выступить на этапе Кубка мира в Берлине, заявил тренер женской команды Павел Абраткевич.

Призер чемпионата мира в командной гонке Наталья Воронина пропустила чемпионат Европы в многоборье в начале января из-за болезни.

«У Лизы (Казелиной) и Наташи (Ворониной) уже все в порядке. Вчера мы начали сбор в Коломне, и все тренировались. Планируется, что они выступят на этапе Кубка мира в Берлине», — сообщил Абраткевич по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Этап Кубка мира в Берлине пройдет с 27 по 29 января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной