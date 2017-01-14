Мужская сборная России по шорт-треку с лучшим результатом вышла в финал ЧЕ в эстафете
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Мужская сборная России по шорт-треку с лучшим результатом вышла в финал эстафеты на чемпионате Европы, который проходит в Турине (Италия).
В субботу россияне Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов пробежали 5000 метров с лучшим временем среди всех участников полуфиналов — 6 минут 53,381 секунды, опередив в своем забеге итальянцев и бельгийцев. Второй результат в полуфинале показали
Финальный забег в мужской эстафете состоится в воскресенье.
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