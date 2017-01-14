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14 января 2017, 18:30 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Россиянин Семен Елистратов победил на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Турине.

Россиянин Семен Елистратов победил на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку который проходит в Турине. Увеличить
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Елистратов в субботу показал время 2 минуты 20,608 секунды. Вторым стал венгр Лю Шаоанг (2.20,808). Замкнул тройку Владислав Быканов (2.20,822) из Израиля.
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