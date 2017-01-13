Сборная России пробилась в полуфинал ЧЕ по шорт-треку в женской и мужской эстафетах
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Спортсмены сборной России пробились в полуфинал чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в итальянском Турине, в мужской и женской эстафетах.
Мужская команда России в составе Руслана Захарова, Семена Елистратова, Виктора Ана и Александра Шульгинова выиграла первый квалификационный забег в эстафете на 5000 метров c результатом 6 минут 46,524 секунды, опередив сборные Франции, Белоруссии и Польши. Время россиян стало лучшим среди всех участников квалификации.
У женщин в эстафете на 3000 метров россиянки Татьяна Бородулина, Эмина Малагич, Софья Просвирнова и Екатерина Константинова стали вторыми в третьем квалификационном забеге с временем 4 минуты 14,111 секунды, уступив только венгеркам 0,023 секунды, и прошли в полуфинал.
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