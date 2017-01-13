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13 января 2017, 10:51 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Определен состав сборной России по шорт-треку на Универсиаду-2017

Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определил состав национальной команды на 28-ю зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Казахстане, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).

Зимняя Универсиада 2017 года пройдет с 28 января по 8 февраля в Алма-Ате.

«В состав сборной России на Универсиаду вошли: Тимур Захаров, Андрей Михасев, Кирилл Шашин, Артем Денисов, Александр Коваль, Никита Барташук; Дарья Розмахова, Валерия Захарова, Екатерина Рябова, Анастасия Мигунова, Анна Сельдимирова, Екатерина Делюкина», — сообщили в СКР.
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Новости Коньков, шорт-трека

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