Определен состав сборной России по шорт-треку на Универсиаду-2017
Тренерский штаб сборной России по
шорт-треку определил состав национальной команды на 28-ю зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Казахстане, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР).
Зимняя Универсиада 2017 года пройдет с 28 января по 8 февраля в
«В состав сборной России на Универсиаду вошли: Тимур Захаров, Андрей Михасев, Кирилл Шашин, Артем Денисов, Александр Коваль, Никита Барташук; Дарья Розмахова, Валерия Захарова, Екатерина Рябова, Анастасия Мигунова, Анна Сельдимирова, Екатерина Делюкина», — сообщили в СКР.
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