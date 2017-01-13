Конькобежцы Коваль, Голубев, Лобас вошли в состав сборной России на Универсиаду-2017
Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на Универсиаду-2017, которая пройдет в
Алма-Ате.
Соревнования на зимней Универсиаде состоятся в период с 28 января по 8 февраля.
Как сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в
Полностью состав сборной России по конькобежному спорту на Универсиаду-2017 выглядит следующим образом:
мужчины — Алексей Звездин, Иван Солодухин, Руслан Рафиков, Кирилл Голубев, Денис Коваль, Виктор Лобас, Михаил Старостин, Александр Разоренов, Данила Бобырь, Владимир Заровчатский, Алексей Горшков, Максим Нохрин;.
женщины — Анастасия Зуева, Елена Сохрякова, Дарья Воронина, Юлия Козырева, Анастасия Чепиль, Анна Присталова, Анастасия Здравкова, Александра Качуркина, Олеся Чернега, Татьяна Каранникова, Ксения Волохова, Александра Калашникова.
Соревнования у конькобежцев пройдут на «Медео».
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