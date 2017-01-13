Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28413380/
13 января 2017, 10:34 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежцы Коваль, Голубев, Лобас вошли в состав сборной России на Универсиаду-2017

Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на Универсиаду-2017, которая пройдет в Алма-Ате.

Соревнования на зимней Универсиаде состоятся в период с 28 января по 8 февраля.

Как сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России, всего в состав сборной России по конькобежному спорту вошли 24 спортсмена (по 12 мужчин и женщин).

Полностью состав сборной России по конькобежному спорту на Универсиаду-2017 выглядит следующим образом:

мужчины — Алексей Звездин, Иван Солодухин, Руслан Рафиков, Кирилл Голубев, Денис Коваль, Виктор Лобас, Михаил Старостин, Александр Разоренов, Данила Бобырь, Владимир Заровчатский, Алексей Горшков, Максим Нохрин;.

женщины — Анастасия Зуева, Елена Сохрякова, Дарья Воронина, Юлия Козырева, Анастасия Чепиль, Анна Присталова, Анастасия Здравкова, Александра Качуркина, Олеся Чернега, Татьяна Каранникова, Ксения Волохова, Александра Калашникова.

Соревнования у конькобежцев пройдут на «Медео».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года