Чемпионат Европы по шорт-треку стартует в итальянском Турине
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по шорт- треку стартует в пятницу в итальянском Турине. За победу в многоборье будет бороться олимпийский чемпион Виктор Ан, который пропустил прошлый сезон.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Трехкратный победитель Игр в Сочи, Виктор Ан в конце минувшего года победил в общем зачете на чемпионате России в подмосковном Новогорске, подтвердив статус лидера сборной России. Нынешний сезон российские
В состав сборной России на чемпионат Европы в Турине также вошли Руслан Захаров, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина и Евгения Захарова.
В индивидуальных видах могут выступить лишь по два спортсмена от каждой страны. На чемпионате Европы будут разыграны медали на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 м у мужчин и женщин, а также эстафетах — 5000 м у мужчин и 3000 м у женщин. Кроме того, по итогам турнира будут определены победители в общем зачете.
Турнир пройдет в течение трех дней — в пятницу состоятся квалификационные забеги, в субботу определятся победители на дистанциях 500 и 1500 м, запланированы также полуфиналы в эстафетах. Завершится турнир в воскресенье — финалами на дистанциях 1000 и 3000 м, а также в эстафетах. Чемпионат пройдет на олимпийском льду арены «Палаццо, а Вела», принимавшего в 2006 году соревнования зимних Игр.
Конкуренты из Нидерландов и Венгрии
Лидерами кубкового сезона традиционно являются шорт- трекисты из Канады, Китая и Южной Кореи, конкуренцию российской мужской команде в Турине составят прежде всего спортсмены из Нидерландов и Венгрии. В составе венгерской сборной выступают два натурализованных китайских шорт- трекиста, и она лидирует в кубковом эстафетном зачете. На победу в общем зачете будет претендовать в первую очередь Шинки Кнегт из Нидерландов.
Фаворит женского турнира — британка Элиз Кристи, а также спортсменки из Нидерландов и Венгрии.
Чемпионаты Европы по
Чемпионат мира по
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter