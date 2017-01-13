Чемпионат Европы по шорт-треку стартует в итальянском Турине

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Трехкратный победитель Игр в Сочи, Виктор Ан в конце минувшего года победил в общем зачете на чемпионате России в подмосковном Новогорске, подтвердив статус лидера сборной России. Нынешний сезон российские шорт-трекисты начали не лучшим образом — на прошедших в ноябре и декабре четырех этапах розыгрыша Кубка мира на их счету пока нет побед, хотя Ан и Семен Елистратов неоднократно занимали призовые места. Ан пропустил по семейным обстоятельствам сезон-2015/16, однако постепенно набирает форму и рассчитывает выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане.

В состав сборной России на чемпионат Европы в Турине также вошли Руслан Захаров, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Татьяна Бородулина и Евгения Захарова. Из-за травмы ноги пропустит турнир лидер женской команды Софья Просвирнова, которая надеется восстановиться к юниорскому чемпионату мира в австрийском Инсбруке в конце января.

В индивидуальных видах могут выступить лишь по два спортсмена от каждой страны. На чемпионате Европы будут разыграны медали на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 м у мужчин и женщин, а также эстафетах — 5000 м у мужчин и 3000 м у женщин. Кроме того, по итогам турнира будут определены победители в общем зачете.

Турнир пройдет в течение трех дней — в пятницу состоятся квалификационные забеги, в субботу определятся победители на дистанциях 500 и 1500 м, запланированы также полуфиналы в эстафетах. Завершится турнир в воскресенье — финалами на дистанциях 1000 и 3000 м, а также в эстафетах. Чемпионат пройдет на олимпийском льду арены «Палаццо, а Вела», принимавшего в 2006 году соревнования зимних Игр.

Конкуренты из Нидерландов и Венгрии

Лидерами кубкового сезона традиционно являются шорт- трекисты из Канады, Китая и Южной Кореи, конкуренцию российской мужской команде в Турине составят прежде всего спортсмены из Нидерландов и Венгрии. В составе венгерской сборной выступают два натурализованных китайских шорт- трекиста, и она лидирует в кубковом эстафетном зачете. На победу в общем зачете будет претендовать в первую очередь Шинки Кнегт из Нидерландов.

Фаворит женского турнира — британка Элиз Кристи, а также спортсменки из Нидерландов и Венгрии.

Чемпионаты Европы по шорт-треку проводятся с 1997 года. Год назад в Сочи в общем зачете победили Елистратов и Кристи, Елистратов также стал первым на дистанциях 1000 и 1500 м. Ан выиграл общий зачет в 2014 году, Бородулина — в 2005 году на турнире, также прошедшем в Турине. Чаще других общий зачет чемпионатов Европы выигрывали итальянец Фабио Карта и Евгения Раданова из Болгарии (по семь раз).