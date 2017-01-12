Свердловская киностудия приступила к съёмкам фильма о Скобликовой

Продюсер фильма Татьяна Третьякова сообщила, что съёмочная группа уже успела снять эпизоды со знаменитой спортсменкой в ледовом дворце «Уральская молния», где в декабре 2016 года проходило первенство Уральского федерального округа по конькобежному спорту на призы её имени, сообщает Kinobusiness.



После окончания съёмок фильм будет презентован в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, а также в Казахстане.