Свердловская киностудия приступила к съёмкам фильма о Скобликовой
Свердловская киностудия приступила к съёмкам документального фильма о шестикратной олимпийской чемпионке по конькобежному спорту Лидии Скобликовой.
Продюсер фильма Татьяна Третьякова сообщила, что съёмочная группа уже успела снять эпизоды со знаменитой спортсменкой в ледовом дворце «Уральская молния», где в декабре 2016 года проходило первенство Уральского федерального округа по конькобежному спорту на призы её имени, сообщает Kinobusiness.
После окончания съёмок фильм будет презентован в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, а также в Казахстане.
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