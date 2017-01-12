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12 января 2017, 12:11 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Свердловская киностудия приступила к съёмкам фильма о Скобликовой

Свердловская киностудия приступила к съёмкам документального фильма о шестикратной олимпийской чемпионке по конькобежному спорту Лидии Скобликовой.

Продюсер фильма Татьяна Третьякова сообщила, что съёмочная группа уже успела снять эпизоды со знаменитой спортсменкой в ледовом дворце «Уральская молния», где в декабре 2016 года проходило первенство Уральского федерального округа по конькобежному спорту на призы её имени, сообщает Kinobusiness.

После окончания съёмок фильм будет презентован в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, а также в Казахстане.
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