Просвирнова выступит на чемпионате Европы по шорт-треку в личном зачете

Чемпионат Европы пройдет 13—15 января 2017 года в Турине. Поначалу тренерский штаб сборной решил поберечь Просвирнову, которая недавно восстановилась после травмы.

«На индивидуальных дистанциях выступят Виктор Ан, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, а также Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Просвирнова, которая заменила приболевшую Екатерину Ефременкову», — рассказала Максименко по телефону.

В эстафете смогут также стартовать Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Евгения Захарова и Эмина Малагич.