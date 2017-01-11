Просвирнова выступит на чемпионате Европы по шорт-треку в личном зачете
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов определился с составом спортсменов, стартующих на индивидуальных дистанциях чемпионата Европы — на турнир заявлена двукратная чемпионка Европы Софья Просвирнова, которую изначально было решено не использовать на этих соревнованиях, сообщила агентству «Р-Спорт» начальник национальной команды Анна Максименко.
Чемпионат Европы пройдет
«На индивидуальных дистанциях выступят Виктор Ан, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, а также Екатерина Константинова, Татьяна Бородулина и Просвирнова, которая заменила приболевшую Екатерину Ефременкову», — рассказала Максименко по телефону.
В эстафете смогут также стартовать Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Евгения Захарова и Эмина Малагич.
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