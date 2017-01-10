СКР: Сборная России по шорт-треку на Универсиаде-2017 будет бороться за победу
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сборная России по
шорт-треку на зимней Универсиаде, которая стартует в Алма-Ате 29 января, намерена бороться за победу. Об этом сообщил ТАСС глава студенческого комитета Союза конькобежцев России (СКР) Максим Баканов.
По его словам, в состав студенческой сборной России вошло 12 спортсменов. Это Тимур Захаров, Андрей Михасев, Кирилл Шашин, Артем Денисов, Александр Коваль, Никита Барташук, Дарья Розмахова, Валерия Захарова, Екатерина Рябова, Анастасия Логунова, Анна Сельдимирова и Екатерина Делюкина.
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