СКР: Сборная России по шорт-треку на Универсиаде-2017 будет бороться за победу

По его словам, в состав студенческой сборной России вошло 12 спортсменов. Это Тимур Захаров, Андрей Михасев, Кирилл Шашин, Артем Денисов, Александр Коваль, Никита Барташук, Дарья Розмахова, Валерия Захарова, Екатерина Рябова, Анастасия Логунова, Анна Сельдимирова и Екатерина Делюкина.

«Мы ставим перед своими спортсменами максимальные задачи. Они едут в Алма-Ату для того, чтобы бороться за победу», — заметил собеседник агентства.

На зимней Универсиаде 2015 года, которая проходила в Словакии и Испании, сборная России по шорт-треку завоевала одну серебряную медаль. В мужской эстафете на 5000 метров второе место заняли Дмитрий Мясников, Кирилл Шашин, Эдуард Стрелков и Тимур Захаров. Первыми в медальном зачете стали шорт-трекисты из Южной Кореи, в активе которых было пять золотых, семь серебряных и одна бронзовая награда. Второе место заняли китайцы (3−0−4), третье — россияне (0−1−0).