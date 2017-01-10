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10 января 2017, 14:57 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

СКР: Сборная России по шорт-треку на Универсиаде-2017 будет бороться за победу

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку на зимней Универсиаде, которая стартует в Алма-Ате 29 января, намерена бороться за победу. Об этом сообщил ТАСС глава студенческого комитета Союза конькобежцев России (СКР) Максим Баканов.

По его словам, в состав студенческой сборной России вошло 12 спортсменов. Это Тимур Захаров, Андрей Михасев, Кирилл Шашин, Артем Денисов, Александр Коваль, Никита Барташук, Дарья Розмахова, Валерия Захарова, Екатерина Рябова, Анастасия Логунова, Анна Сельдимирова и Екатерина Делюкина.

«Мы ставим перед своими спортсменами максимальные задачи. Они едут в Алма-Ату для того, чтобы бороться за победу», — заметил собеседник агентства.

На зимней Универсиаде 2015 года, которая проходила в Словакии и Испании, сборная России по шорт-треку завоевала одну серебряную медаль. В мужской эстафете на 5000 метров второе место заняли Дмитрий Мясников, Кирилл Шашин, Эдуард Стрелков и Тимур Захаров. Первыми в медальном зачете стали шорт-трекисты из Южной Кореи, в активе которых было пять золотых, семь серебряных и одна бронзовая награда. Второе место заняли китайцы (3−0−4), третье — россияне (0−1−0).

Зимняя Универсиада пройдет в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля 2017 года.
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