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9 января 2017, 12:09 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Эрбанова призналась, что в детстве хотела связать жизнь с хоккеем

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 9 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чешская конькобежка Каролина Эрбанова призналась, что в детстве ее «амбиции были связаны с хоккеем», а не с конькобежным спортом.

В воскресенье Эрбанова стала первой в истории чемпионкой Европы в спринте.

«В детстве мне не нравился конькобежный спорт, честно сказать, амбиции у меня были связаны больше с хоккеем. Я вообще первый раз увидела конькобежный спорт в 2006 году, по телевизору, и смеялась над костюмами — что это вообще такое, что это за спорт? Но потом я попала в команду Мартины (Сабликовой), на ее сбор, и в итоге втянулась, полюбила этот вид спорта», — сказала Эрбанова журналистам.

«Я пропустила старт сезона, но с этапа Кубка мира в Астане начала прибавлять и сейчас набрала хорошую форму. Я очень рада тому, что мне удалось выиграть. Я победила, Мартина стала второй в классическом многоборье, и это при том, что у нас нет катков для тренировок в Чехии. Приятно, что даже в этих условиях мы можем конкурировать с такими сильными командами, как Нидерланды, Россия, Норвегия, Канада», — добавила она.
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