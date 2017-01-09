Абраткевич надеется, что конькобежка Воронина восстановится к этапу КМ в Берлине
ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 9 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренер российских конькобежек Павел Абраткевич надеется, что заболевшая перед чемпионатом Европы Наталья Воронина восстановится к решающей части сезона.
Призеры чемпионата мира в командной гонке Воронина и Елизавета Казелина пропустили чемпионат Европы (
«Я говорил с Лизой, она уже тренируется. Наташа три дня назад еще температурила. Я надеюсь, что это был просто
«Она много болела. Гайморит, который у нее был — насморк, головные боли, а на длинных дистанциях если ты не дышишь хорошо, то это очень тяжело. И технические моменты в такой ситуации теряются. Мы на сборе в Коломне сели, посмотрели видео, поработали, и она начала возвращаться к тому бегу, который был в прошлом году», — добавил он.
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