Абраткевич надеется, что конькобежка Воронина восстановится к этапу КМ в Берлине

Призеры чемпионата мира в командной гонке Воронина и Елизавета Казелина пропустили чемпионат Европы ( 6—8 января ) из-за болезни. Этап Кубка мира в Берлине пройдет с 27 по 29 января.

«Я говорил с Лизой, она уже тренируется. Наташа три дня назад еще температурила. Я надеюсь, что это был просто какой-то вирус, и что она восстановится к этапу Кубка мира в Берлине. Главное, чтобы она не потеряла внутренних ощущений, которые у нее были на чемпионате России. По сравнению со стартом сезона, она там хорошо бежала», — сказал Абраткевич корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Она много болела. Гайморит, который у нее был — насморк, головные боли, а на длинных дистанциях если ты не дышишь хорошо, то это очень тяжело. И технические моменты в такой ситуации теряются. Мы на сборе в Коломне сели, посмотрели видео, поработали, и она начала возвращаться к тому бегу, который был в прошлом году», — добавил он.