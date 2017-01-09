Трофимов заявил, что в актив на ЧЕ может занести себе только результат на 500 м

Трофимов стал 14-м в общем зачете турнира. На дистанции 500 м Трофимов стал 9-м.

«Старт получился тяжелым. Спринтерские моменты мне на этих соревнованиях удались — в плане “пятисотки”. “Полуторка” и “пятерка” не пошли, пока не могу сказать, с чем это связано. Главный старт у нас впереди — чемпионат мира в Южной Корее», — сказал Трофимов корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Большинство людей в команде у нас переболело, по пальцам могу пересчитать тех, кто не болел. И у меня такое чувство, что тоже на очереди стою, сейчас буду делать все возможное, чтобы этого избежать», — добавил он.