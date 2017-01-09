Полтавец: Победы Фаткулиной после двух сложных сезонов радуют и ее, и тренеров

Фаткулина победила на обеих дистанциях 500 м и стала третьей в общем зачете спринтерского многоборья на чемпионате Европы в голландском Херенвене.

«Победы Ольги на “пятисотке” — это маленькая радость и для нее, и для нас, тренеров, — сказал Полтавец. — Были два трудных сезона после Олимпиады — поиски, работа, над ботинками пришлось потрудиться. Сейчас уже больше получается в работе, чем в последние два сезона. И настрой у нее поменялся. Она иначе себя воспринимает — и себя, и коньки, и все остальное, связанное с конькобежным спортом».

«Ну и то, что происходило в Херенвене три недели назад на этапе Кубка мира — ажиотаж, предвзятость, поспешные выводы — это все немного поутихло, но зато добавило ей мотивации. Это взросление, эти трудности делают сильнее. Она находит в этом экстрамотивацию и спортивную злость», — добавил собеседник агентства.

Пятой в классическом многоборье стала призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Граф. «Мы видим стабильность, другой настрой, другое техническое исполнение и другое эмоциональное восприятие того, что происходит. Мы видим Ольгу такой, какой привыкли видеть — позитивной, радующейся маленьким успехам и за счет этого прибавляющей. На этом нужно строить дельнейший прогресс, разрыв с мировой элитой по результатам не такой большой, как, может быть, кажется», — подчеркнул Полтавец.