Конькобежка Шихова довольна тем, что прогрессирует в технике на дистанции 1000 м

Шихова с 6 по 8 января выступала на чемпионате Европы в спринтерском многоборье, где стала шестой в общем зачете.

«Моя “тысяча” уже более менее выходит на нужный уровень, — сказала Шихова. — Еще не все получается, много ошибок, особенно во второй день соревнований — все-таки сказалась уже и усталость. Спринт — это не так просто, как кажется. Прогресс в техническом плане есть, сейчас отдохнем, и все уже будет совсем по-другому на этапе Кубка мира в Берлине».