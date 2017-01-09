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9 января 2017, 11:29 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Шихова довольна тем, что прогрессирует в технике на дистанции 1000 м

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 9 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская конькобежка Екатерина Шихова заявила агентству «Р-Спорт», что довольна тем, что у нее есть прогресс в технике на дистанции 1000 метров.

Шихова с 6 по 8 января выступала на чемпионате Европы в спринтерском многоборье, где стала шестой в общем зачете.

«Моя “тысяча” уже более менее выходит на нужный уровень, — сказала Шихова. — Еще не все получается, много ошибок, особенно во второй день соревнований — все-таки сказалась уже и усталость. Спринт — это не так просто, как кажется. Прогресс в техническом плане есть, сейчас отдохнем, и все уже будет совсем по-другому на этапе Кубка мира в Берлине».

«У спринта в Херенвене получился полноценный вечер в первый день, затем второй день соревнований. Мы выспались, а многоборкам в этом плане не повезло: у них и так тяжелый вид, и отдых был существенно сокращен из-за позднего старта в пятницу. Им было тяжелее всего, я думаю», — добавила она.
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