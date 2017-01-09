Конькобежка Шихова довольна тем, что прогрессирует в технике на дистанции 1000 м
ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 9 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская конькобежка Екатерина Шихова заявила агентству «Р-Спорт», что довольна тем, что у нее есть прогресс в технике на дистанции 1000 метров.
Шихова с 6 по 8 января выступала на чемпионате Европы в спринтерском многоборье, где стала шестой в общем зачете.
«Моя “тысяча” уже более менее выходит на нужный уровень, — сказала Шихова. — Еще не все получается, много ошибок, особенно во второй день соревнований —
«У спринта в Херенвене получился полноценный вечер в первый день, затем второй день соревнований. Мы выспались, а многоборкам в этом плане не повезло: у них и так тяжелый вид, и отдых был существенно сокращен
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