Коньки: у Кулижникова травма, Мурашов заболел

Турнир в Херенвене проводился в рамках нового формата. Отныне чемпионаты Европы по нечетным годам будет проходить по программе многоборья — классического и спринтерского, а по четным — на отдельных дистанциях и в командных видах (гонка, спринт и масс-старт).

Разговоры о необходимости таких изменений шли давно, и руководство сборной России, неспособное готовить длинные дистанции у мужчин, мечтало о смене формата многоборья на юниорский. Но, слава богу, формат большого многоборья у мужчин остался классическим, тем самым, по которому чемпионаты и мира у мужчин проводятся с 1896 года.

Женское многоборье тоже оставили в традиционном формате, не сократив дистанции, — видимо, вспомнили уже имеющийся опыт.

У женщин история многоборья, кто не в курсе, прерывалась с 1954 по 1982 на юниорский формат, без дистанции 5000 метров, что, кстати, очень сильно ударило именно по советской школе женских длинных дистанций.

Спринтерам раньше о медалях чемпионатов Европы приходилось только мечтать. И вот, наконец, с нынешнего сезона специалистов коротких дистанций допустили на европейский чемпионат. По нечетным годам они теперь будут разыгрывать свое, спринтерское многоборье, так же как и на спринтерских чемпионатах мира, а по четным — просто медали на дистанциях 500 и 1000 метров.

В «спектаклях» не замечены.

Еще в декабре состав сборной на чемпионат Европы виделся вполне традиционным. Но вмешались травмы и болезни лидеров.

Исторически ситуация с травмами в нашей конькобежной сборной довольно щекотливая — в недавнем прошлом ими не раз прикрывали невнятные результаты и даже провалы. Поэтому каждый раз приходится выяснять, о чем идет речь — о травме или о «травме».

К счастью, спринтерская группа Дмитрия Дорофеева в «спектаклях» никогда замечена не была. Когда появились новости о том, что лидер команды, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Павел Кулижников пропустит чемпионат Европы, особых вопросов ни у кого не возникло. Все знали, что у Кулижникова был перелом. Да там металл торчал под кожей!

При этом отсутствие в Херенвене новоиспеченной чемпионки России в классическом многоборье Натальи Ворониной, что не позволило нашей сборной выставить на Европу полную квоту, объясняется эпидемией, накрывшей в декабре Подмосковье. Болели многие, включая автора этих строк. Кто-то отболел до чемпионата России, кто-то свалился после.

Именно так произошло со вторым нашим претендентом на победу у спринтеров Русланом Мурашовым, который снялся с Европы после первого забега на 500 метров, где стал вторым. Я смотрел соревнования по телевизору и сразу, еще на стартовой прямой, обратил внимание, насколько тяжел бег Руслана, с каким трудом дается спортсмену продвижение таза при вымахе ноги. Поначалу, признаться, решил, что Мурашов перенервничал и зажался, но вскоре все выяснилось. Как он в таком состоянии из второго малого поворота нормально вышел — вообще загадка.

Всего одна сотая.

После чистки рядов, проведенной травмами и болезнями, в строю сборной России остались немногие выжившие. На медали по сумме многоборья из них претендовали и вовсе единицы.

В мужском спринте шансы имел только Алексей Есин. Но для этого ему нужно было идеально бежать 500 метров. Увы, это удалось Алексею только на второй день, когда он стал третьим. Успеху в многоборье помешал первый день, когда Есин достаточно много проиграл лидерам. Именно тогда и возник отрыв, который позволил немцу Нико Иле отодвинуть Алексея на четвертое место по сумме.

Надежд в мужском многоборье мы лишились уже после того как Международный союз конькобежцев оставил в силе на чемпионате Европы классический формат. Лучший многоборец России Денис Юсков слишком много проигрывает лидерам на двух длинных дистанциях — 5000 и 10000 м. Единственная интрига, которая была связана с Денисом в Херенвене, — сумеет ли он выиграть свою коронную «полуторку» у очень сильно выступающего в этом сезоне Свена Крамера?

Денис выиграл — всего одну сотую, но выиграл. Победа эта на несколько минут оказалась под вопросом из-за сбитой на выходе из малого поворота фишки. Для Дениса подобное вообще характерно — достаточно вспомнить, как на дебютном для себя ЧЕ-2012 в Будапеште он дважды сбивал конус на входе в поворот после переходной прямой. В конце концов, боюсь, такие вещи закончатся дисквалификацией.

Женское многоборье, где наши девушки остались вдвоем, вытянула Ольга Граф. Нелепая дисквалификация Анны Юраковой — за помехи при смене дорожки — и вовсе сделала Граф единственной нашей представительницей на заключительной, четвертой дистанции.

У Ольги в начале сезона на длинных дистанциях были некоторые проблемы, какие-то люди пытались выдать их за следствие смещения подготовки в сторону командной гонки, забыв две простых вещи: Граф стайер — и стайер сильный, а коньки — личный вид спорта, где медаль в командной гонке никогда не будет так же ценна, как личная медаль. Наблюдать регресс спортсменки было неприятно, и хорошо, что к второй половине сезона Ольга на профильных дистанциях стала выглядеть намного увереннее.

Бронза Фаткулиной.

Женский спринт остался в итоге нашей единственной надеждой на медаль в многоборье, а той, кто эту медаль мог завоевать, была Ольга Фаткулина. Выступление Оли в Херенвене нужно описать более подробно.

В последний месяц до чемпионата Европы Фаткулина оказалась в фокусе всех спортивных СМИ, особенно голландских, благодаря стараниям комиссии Ричарда Макларена, достаточно явно указавшей на ее причастность к неким махинациям с пробами мочи во время Сочи-2014. Несмотря на то, что расследование по данному вопросу еще только начато, голландские журналисты начали раскручивать маховик скандала, и в результате уже на этапе Кубка мира на том же «Тиалфе» в начале декабря со зрительских рядов в сторону Оли летели весьма некорректные высказывания.

Безусловно, спортсмен может отчасти абстрагироваться от некоторых раздражителей, но в данном случае речь идет об очень серьезных обвинениях. Не думать об этом нельзя, не обращать внимания на кучу громких заголовков — тоже. Выступать на таком фоне, да еще и в спринте, который не прощает ошибок, крайне тяжело.

Тем важнее была победа Фаткулиной на первой дистанции спринтерского многоборья, обозначившая её готовность и, что важнее, настрой. Показав на финише 38,19, Ольга создала себе хороший запас относительно соперниц на вторую дистанцию — 1000 м.

Вообще, Фаткулина всегда хорошо бегала «тысячу». Более того, неплохо выступала и на «полуторке». Тем обиднее было наблюдать у нее падение скорости бега на последнем круге на 1000 м. Причем в оба дня соревнований. Спортсменка, чья техника, особенно в повороте, для женщин близка к идеальной, которая низко сидит, хорошо кладет таз внутрь поворота, не роняет плечи, просто «вставала» на последних даже не четырехстах, а двухстах метрах. Не спасал даже финиш по малой дорожке, позволявший удержать скорость за счет малого радиуса.

Судя по всему речь идет не о том, что Ольга не готова ментально или технически, а только и исключительно о функциональном провале в плане работы после отметки 50−55 секунд.

Подобные провалы характерны для чистых спринтеров, которые всю жизнь бегали только 500 метров, и от них никто никогда не ждет каких-то успехов на 1000. Но Ольга всегда была спринтером широкого профиля, в какой-то момент её даже видели в составе командной гонки, и такие вот подвисания на отметке 700−800 метров — это совершенно не её стиль.

В результате, и это очень обидно, на первом в истории чемпионате Европы по спринту Фаткулина стала третьей по сумме. Хотя при чуть более уверенном выступлении на «тысяче» могла бы и выиграть. Цена победы лежала в размене 1.16,0 на каждой из двух длинных спринтерских дистанций. Это быстро и тяжело, но реально.

Будучи стайером, да еще и спортсменом намного более низкого уровня, чем Оля, я не имею морального права давать ей советы или критически расписывать её бег, выискивая недочеты. Но она раньше бежала длинный спринт увереннее, она чисто физиологически должна бежать его увереннее, и ей нужно самой понять, что мешает бежать увереннее. Ей просто нужно собрать этот пазл из техники и функциональной готовности — так же, как и в олимпийский сезон. При том что техника там никуда не делась, она уже в подкорку забита.

***

Вот так и прошел для нас первый чемпионат Европы в новом формате. Травмы, болезни и дисквалификации привели к тому, что медаль из Голландии привезла только Фаткулина. Борьбу за медаль навязал Алексей Есин, сражавшийся, надо отдать ему должное, до последнего метра и собравшийся на второй день чемпионата. Ольга Граф за медали не боролась, но добавила на длинных дистанциях. Важно, чтобы это продолжилось, не став единственным всплеском.

Теперь в конце января нас ждет этап Кубка мира в Берлине. Надеюсь, там выступит вся — и, главное, здоровая — сборная России.