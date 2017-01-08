Конькобежец Юсков заявил, что отвык от стартов на 10 км, поменяв приоритеты

Юсков показал 8-й результат на этой дистанции на чемпионате Европы в многоборье, по ходу которого победил на 1500 м и шел третьим в общем зачете до последнего вида программы.

«Последний раз бегал “десятку” на отборе в декабре 2015-го. Конечно, я отвык. За результат 14 минут 04 секунды, конечно, очень стыдно, но зато я понимаю, что с “полуторкой” и “тысячей” мне удавалось в эти годы быть на пьедестале. Разорваться я не могу, к тому же прекрасно понимаю, что ни разу не был на пьедестале на международных соревнованиях на “пятерке”. Был четвертым, не больше. Выбор надо делать, и выбор очевиден, по-моему. Но многоборье может послужить хорошей тренировкой», — сказал Юсков корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат Европы в многоборье завершился в голландском Херенвене в воскресенье.