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8 января 2017, 20:58 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Юсков заявил, что отвык от стартов на 10 км, поменяв приоритеты

Российский конькобежец Денис Юсков заявил, что отвык от стартов на дистанции 10 км с тех пор как его приоритетом стали дистанции 1500 и 1000 м.

Юсков показал 8-й результат на этой дистанции на чемпионате Европы в многоборье, по ходу которого победил на 1500 м и шел третьим в общем зачете до последнего вида программы.

«Последний раз бегал “десятку” на отборе в декабре 2015-го. Конечно, я отвык. За результат 14 минут 04 секунды, конечно, очень стыдно, но зато я понимаю, что с “полуторкой” и “тысячей” мне удавалось в эти годы быть на пьедестале. Разорваться я не могу, к тому же прекрасно понимаю, что ни разу не был на пьедестале на международных соревнованиях на “пятерке”. Был четвертым, не больше. Выбор надо делать, и выбор очевиден, по-моему. Но многоборье может послужить хорошей тренировкой», — сказал Юсков корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат Европы в многоборье завершился в голландском Херенвене в воскресенье.
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