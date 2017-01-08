Голландский конькобежец Крамер стал чемпионом Европы в классическом многоборье
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Голландский конькобежец Свен Крамер стал победителем чемпионата Европы в классическом многоборье, который завершился в воскресенье в голландском Херенвене. По итогам четырех дисциплин он набрал 148,699 балла.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе место занял еще один голландец Ян Блокхейсен (149,816), третье место у бельгийца Барта Свингса (151,293). Для Крамера это девятая победа на чемпионатах Европы.
Россиянин Денис Юсков завершил соревнования на седьмом месте (152,845).
Ранее закончился чемпионат Европы в спринтерском многоборье у женщин, россиянка Ольга Фаткулина стала третьей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter