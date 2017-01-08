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8 января 2017, 20:20 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Голландский конькобежец Крамер стал чемпионом Европы в классическом многоборье

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Голландский конькобежец Свен Крамер стал победителем чемпионата Европы в классическом многоборье, который завершился в воскресенье в голландском Херенвене. По итогам четырех дисциплин он набрал 148,699 балла.

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Второе место занял еще один голландец Ян Блокхейсен (149,816), третье место у бельгийца Барта Свингса (151,293). Для Крамера это девятая победа на чемпионатах Европы.

Россиянин Денис Юсков завершил соревнования на седьмом месте (152,845).

Ранее закончился чемпионат Европы в спринтерском многоборье у женщин, россиянка Ольга Фаткулина стала третьей.
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