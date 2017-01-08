Конькобежка Фаткулина заявила, что осталась недовольна вторым днем ЧЕ в спринте

Фаткулина после первого дня турнира в спринте занимала второе место в общем зачете, выиграла дважды на дистанции 500 м, но в итоге осталась третьей.

«День сегодня не сложился. Я должна была выбегать из 38 секунд “пятисотку”, но не смогла этого сделать. Понимала, что надо “шарашить” на “пятисотке” вовсю, чтобы сделать задел перед Каролиной (Эрбановой). Я расстроилась, недовольство было самой собой, на 1000 м старалась выходить с мыслью, что надо хорошо все отработать, но чувствовала, что это не мой бег сейчас, не мои ощущения, которые хотела бы показать на дистанции», — сказала Фаткулина корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Фаткулина призналась, что все слухи, которые возникают вокруг ее имени в связи с докладом Ричарда Макларена, она старается пропускать мимо ушей. «Это поспешные выводы, неприятны слухи обо мне: в принципе по жизни и здесь тоже. Я надеюсь, что все изменится и они еще пожалеют о сказанном», — подчеркнула она.