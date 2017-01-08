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8 января 2017, 17:23 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Конькобежец Юсков идет третьим на ЧЕ в классическом многоборье перед последней дистанцией

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Денис Юсков занимает третье место на чемпионате Европы в классическом многоборье после трех забегов. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

По итогам трех дистанций Юсков набрал 110642 очка. Увеличить
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Юсков стал первым на 1500 метров, показав результат 1 минута 46,54 секунды. Второе место занял голландец Свен Крамер (1.46,55), третье — норвежец Синдре Хенриксен (1.47,82).

По итогам трех дистанций Юсков набрал 110,642 очка. Лидирует в классическом многоборье Крамер (109,384), его соотечественник Ян Блокхейсен идет вторым (110,219).

Мужское классическое многоборье завершится 8 января забегом на 10000 м.
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