Конькобежец Юсков идет третьим на ЧЕ в классическом многоборье перед последней дистанцией
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Денис Юсков занимает третье место на чемпионате Европы в классическом многоборье после трех забегов. Соревнования проходят в голландском Херенвене.
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Юсков стал первым на 1500 метров, показав результат 1 минута 46,54 секунды. Второе место занял голландец Свен Крамер (1.46,55), третье — норвежец Синдре Хенриксен (1.47,82).
По итогам трех дистанций Юсков набрал 110,642 очка. Лидирует в классическом многоборье Крамер (109,384), его соотечественник Ян Блокхейсен идет вторым (110,219).
Мужское классическое многоборье завершится 8 января забегом на 10000 м.
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