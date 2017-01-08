Конькобежка Фаткулина показала лучшее время во втором старте на 500 м на ЧЕ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Стрельба произошла на парковке стадиона «Тиалф» в голландском Херенвене, где проходит чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье. Об этом сообщает немецкий сайт Sport1.de.