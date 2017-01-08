Конькобежка Фаткулина показала лучшее время во втором старте на 500 м на ЧЕ
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина показала лучшее время на дистанции 500 метров в спринтерском многоборье на чемпионате Европы, который проходит в голландском Херенвене. Спортсменка преодолела дистанцию за 38,07 секунд.
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Фаткулина занимает второе место после трех дисциплин (114,305 баллов). Первое место у чешки Каролины Ербановой, набравшей 114,265 баллов, третьей идет голландка Йорин Тер Морс (114,830).
Соревнования у женщин в спринтерском многоборье завершатся 8 января забегом на 1000 м.
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