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8 января 2017, 16:31 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Конькобежка Фаткулина показала лучшее время во втором старте на 500 м на ЧЕ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина показала лучшее время на дистанции 500 метров в спринтерском многоборье на чемпионате Европы, который проходит в голландском Херенвене. Спортсменка преодолела дистанцию за 38,07 секунд.

Россиянка занимает второе место после трех дисциплин. Увеличить
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Фаткулина занимает второе место после трех дисциплин (114,305 баллов). Первое место у чешки Каролины Ербановой, набравшей 114,265 баллов, третьей идет голландка Йорин Тер Морс (114,830).

Соревнования у женщин в спринтерском многоборье завершатся 8 января забегом на 1000 м.
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