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https://sport.mail.ru/news/skating/28358234/
8 января 2017, 15:27 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Стрельба на парковке арены ЧЕ по конькобежному спорту привела к давке на трибунах

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Стрельба произошла на парковке стадиона «Тиалф» в голландском Херенвене, где проходит чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье. Об этом сообщает немецкий сайт Sport1.de.

В результате стрельбы получил ранение в руку владелец компании-спонсора частных конькобежных команд Берт Йонкер. Стрелявший успел скрыться, однако полиция установила его личность и ведет поиски. Полиция считает, что причиной нападения стал бизнес Йонкера.

Также отмечается, что инцидент привел к давке на стадионе. Пытаясь покинуть арену и прилегающую территорию, зрители покорежили ряд автомобилей.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье проходит в голландском Херенвене с 6 по 8 января.
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