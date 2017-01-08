Стрельба на парковке арены ЧЕ по конькобежному спорту привела к давке на трибунах
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Стрельба произошла на парковке стадиона «Тиалф» в голландском Херенвене, где проходит чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье. Об этом сообщает немецкий сайт Sport1.de.
В результате стрельбы получил ранение в руку владелец
Также отмечается, что инцидент привел к давке на стадионе. Пытаясь покинуть арену и прилегающую территорию, зрители покорежили ряд автомобилей.
Чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье проходит в голландском Херенвене с 6 по 8 января.
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