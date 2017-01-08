Стрельба на парковке арены ЧЕ по конькобежному спорту привела к давке на трибунах

В результате стрельбы получил ранение в руку владелец компании-спонсора частных конькобежных команд Берт Йонкер. Стрелявший успел скрыться, однако полиция установила его личность и ведет поиски. Полиция считает, что причиной нападения стал бизнес Йонкера.

Также отмечается, что инцидент привел к давке на стадионе. Пытаясь покинуть арену и прилегающую территорию, зрители покорежили ряд автомобилей.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье проходит в голландском Херенвене с 6 по 8 января.