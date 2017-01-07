Конькобежец Есин стал четвертым на чемпионате Европы в спринтерском многоборье
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россиянин Алексей Есин занял четвертое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Соревнования проходят в голландском Херенвене.
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По сумме четырех дистанций россиянин набрал 139,890 очка. Победу одержал голландец Кай Вербей (139,230), вторым стал его соотечественник Кьелд Нейс (139,700), третьим — немец Нико Иле (139,785).
Победитель в женском спринтерском многоборье определится в воскресенье.
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