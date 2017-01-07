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7 января 2017, 18:45 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Конькобежка Фаткулина идет второй после двух дистанций на ЧЕ в спринтерском многоборье

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина занимает второе место в спринтерском многоборье на чемпионате Европы, который проходит в голландском Херенвене. По итогам двух дистанций спортсменка набрала 76,235 очка.

Фаткулина ранее ставшая первой на 500-метровке заняла четвертое место в первом забеге на дистанции 1000 м. Увеличить
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Фаткулина, ранее ставшая первой на 500-метровке, заняла четвертое место на дистанции 1000 м, показав результат — 1 минута 16,15 секунды. Первой в этом виде программы стала голландка Йорин Тер Морс (1.15,58), второй — чешка Каролина Ербанова (1.15,69), третьей — представительница Нидерландов Маррит Ленстра (1.15,95).

По итогам двух дисциплин лидирует Ербанова (76,075 очка), третье место занимает Ленстра (76,525). Россиянки Екатерина Шихова (77,135) и Екатерина Лобышева (77,245) идут пятой и шестой соответственно.

Женское спринтерское многоборье завершится 8 января забегами на 500 и 1000 м.
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