Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28353065/
7 января 2017, 14:29 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Граф стала шестой на дистанции 1500 м на ЧЕ в классическом многоборье

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 7 янв — Р-Спорт. Российская конькобежка Ольга Граф стала шестой на дистанции 1500 м на чемпионате Европы в многоборье, который проходит в Херенвене.

Граф, выступающая в классическом многоборье, пробежала 1500 м за 1 минуту 59,23 секунды. Первой стала голландка Ирен Вюст (1.56,57), второй — ее соотечественница Антуанетта де Йонг (1:58,34), третьей — чешка Мартина Сабликова (1.58,72).

Женщины закончат выступления в классическом многоборье забегами на дистанции 5000 м позже в субботу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года