Конькобежка Граф стала шестой на дистанции 1500 м на ЧЕ в классическом многоборье
ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 7 янв —
Р-Спорт. Российская конькобежка Ольга Граф стала шестой на дистанции 1500 м на чемпионате Европы в многоборье, который проходит в Херенвене.
Граф, выступающая в классическом многоборье, пробежала 1500 м за 1 минуту 59,23 секунды. Первой стала голландка Ирен Вюст (1.56,57), второй — ее соотечественница Антуанетта де Йонг (1:58,34), третьей — чешка Мартина Сабликова (1.58,72).
Женщины закончат выступления в классическом многоборье забегами на дистанции 5000 м позже в субботу.
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