Российский конькобежец Мурашов снялся с проходящего в Херенвене ЧЕ в многоборье
ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 6 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский конькобежец Руслан Мурашов снялся с чемпионата Европы в многоборье, который проходит в Херенвене (Нидерланды).
Об этом корреспонденту «Р-Спорт» сообщил главный тренер сборной России Константин Полтавец. Мурашов снялся по причине болезни и плохого самочувствия.
В пятницу россиянин в Херенвене стал вторым на дистанции 500 метров в спринтерском многоборье.
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