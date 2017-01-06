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6 января 2017, 22:27 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Российский конькобежец Мурашов снялся с проходящего в Херенвене ЧЕ в многоборье

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 6 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский конькобежец Руслан Мурашов снялся с чемпионата Европы в многоборье, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

Об этом корреспонденту «Р-Спорт» сообщил главный тренер сборной России Константин Полтавец. Мурашов снялся по причине болезни и плохого самочувствия.

В пятницу россиянин в Херенвене стал вторым на дистанции 500 метров в спринтерском многоборье.
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