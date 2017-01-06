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6 января 2017, 21:55 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Мурашов стал вторым во втором старте на 500 м на ЧЕ по конькобежному спорту

Россиянин Руслан Мурашов завоевал второе место по итогам второго старта на дистанции 500 м в рамках спринтерского многоборья на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене.

Победу одержал голландец Роналд Малдер, а замкнул тройку призёров немец Нико Иле.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен (Нидерланды)
Спринтерское многоборье. Мужчины. 500 м. Первый старт

1. Роналд Малдер (Нидерланды) — 34,87.
2. Руслан Мурашов (Россия) — 34,88.
3. Нико Иле (Германия) — 34,95…
7. Алексей Есин (Россия) — 35,28…
15. Михаил Казелин (Россия) — 35,86.
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