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6 января 2017, 21:09 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Вюст победила на дистанции 500 м на ЧЕ по конькобежному спорту, Граф — 7-я

Голландка Ирэн Вюст одержала победу в первом старте классического многоборья — на дистанции 500 м — на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящему в Херенвене.

Второй стала её соотечественница Антуанет де Йонг, а замкнула тройку лидеров полячка Наталья Червонка. Россиянка Ольга Граф показала седьмой результат.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен (Нидерланды)
Классическое многоборье. Женщины. 500 м

1. Ирэн Вюст (Нидерланды) — 39,26.
2. Антуанет де Йонг (Нидерланды) — 39,56.
3. Наталья Червонка (Польша) — 39,85…
7. Ольга Граф (Россия) — 40,31…
15. Анна Юракова (Россия) — 41,48.
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