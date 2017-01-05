Просвирнова планирует восстановиться от травмы к юниорскому ЧМ по шорт-треку

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Травма ноги не позволила Просвирновой выступить на азиатских этапах Кубка мира. Также она пропустила чемпионат России, который являлся отборочным этапом на первенство Европы.

«Восстановление проходит хорошо, уже тренируюсь с основной сборной командой и планирую выступить на юниорском чемпионате мира через три недели, — сказала Просвирнова. — Отчасти это (неучастие в чемпионате Европы — Прим. ТАСС) было нашим общим решением с главным тренером сборной России (Андреем Максимовым), так что была не удивлена, увидев списки. Конечно, девочки расстроились, поддержали меня», — сказала спортсменка.

Чемпионат Европы пройдет в итальянском Турине с 13 по 15 января. Австрийский Инсбрук станет местом проведения юниорского чемпионата мира, турнир состоится с 27 по 29 января.