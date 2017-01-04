Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту

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Впервые чемпионат Европы будет проводиться не только в классическом, но и в спринтерском многоборье.

Состав команды на классическое многоборье: Анна Юракова, Ольга Граф, Денис Юсков, Данил Синицин, Сергей Трофимов. Состав команды на спринтерское многоборье: Екатерина Шихова, Екатерина Лобышева, Ольга Фаткулина, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Михаил Казелин.

Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников пропустит соревнования, потому что не успел восстановиться после травмы.

Турнир состоится с 6 по 8 января.