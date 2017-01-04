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4 января 2017, 21:42 | Зимние: Коньки, шорт-трек | ТАСС

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России определил состав команды для участия в чемпионате Европы по конькобежному спорту 2017 года, который пройдет в голландском Херенвене. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).

Впервые чемпионат Европы будет проводиться не только в классическом но и в спринтерском многоборье. Увеличить
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Впервые чемпионат Европы будет проводиться не только в классическом, но и в спринтерском многоборье.

Состав команды на классическое многоборье: Анна Юракова, Ольга Граф, Денис Юсков, Данил Синицин, Сергей Трофимов. Состав команды на спринтерское многоборье: Екатерина Шихова, Екатерина Лобышева, Ольга Фаткулина, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Михаил Казелин.

Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников пропустит соревнования, потому что не успел восстановиться после травмы.

Турнир состоится с 6 по 8 января.
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Конькобежка Воронина пропустит чемпионат Европы в многоборье из-за болезни

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер чемпионата мира в командной гонке Наталья Воронина пропустит чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье из-за болезни, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.
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