Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России определил состав команды для участия в чемпионате Европы по конькобежному спорту 2017 года, который пройдет в голландском Херенвене. Об этом сообщает
пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).
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Впервые чемпионат Европы будет проводиться не только в классическом, но и в спринтерском многоборье.
Состав команды на классическое многоборье: Анна Юракова, Ольга Граф, Денис Юсков, Данил Синицин, Сергей Трофимов. Состав команды на спринтерское многоборье: Екатерина Шихова, Екатерина Лобышева, Ольга Фаткулина, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Михаил Казелин.
Ранее стало известно, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников пропустит соревнования, потому что не успел восстановиться после травмы.
Турнир состоится с 6 по 8 января.
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