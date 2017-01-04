Виктор Ан вошел в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку

НОВОГОРСК (Московская область), 29 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Доклады главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, в которых, в частности, содержатся обвинения в манипуляциях с пробами россиян во время Олимпиады-2014, не вызывают у российских шорт-трекистов депрессивные чувства, заявила агентству «Р-Спорт» четырехкратная чемпионка Европы Татьяна Бородулина, участвовавшая в Играх в Сочи.