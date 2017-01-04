Виктор Ан вошел в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан вошел в состав сборной России для участия в чемпионате Европы по
шорт-треку 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР).
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Заявка российской команды на чемпионат Европы выглядит следующим образом: Ан, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Татьяна Бородулина, Эмина Малагич.
Чемпионат Европы пройдет в итальянском Турине с 13 по 15 января.
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