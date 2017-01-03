Конькобежка Воронина пропустит чемпионат Европы в многоборье из-за болезни

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене и сосредоточится на подготовке к чемпионату мира на отдельных дистанциях, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.