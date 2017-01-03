Конькобежка Воронина пропустит чемпионат Европы в многоборье из-за болезни
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер чемпионата мира в командной гонке Наталья Воронина пропустит чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье из-за болезни, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.
Воронина несколько раз поднималась на пьедестал по ходу квалификационного декабрьского чемпионата России и победила на дистанции 5000 м. По итогам турнира она вошла в состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье.
Чемпионат Европы пройдет в голландском Херенвене
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