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3 января 2017, 11:15 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Воронина пропустит чемпионат Европы в многоборье из-за болезни

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер чемпионата мира в командной гонке Наталья Воронина пропустит чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье из-за болезни, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Воронина несколько раз поднималась на пьедестал по ходу квалификационного декабрьского чемпионата России и победила на дистанции 5000 м. По итогам турнира она вошла в состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье.

Чемпионат Европы пройдет в голландском Херенвене 6—8 января.
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