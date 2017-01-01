Конькобежец Казелин заменит Кулижникова в составе сборной России на ЧЕ в Херенвене

Чемпионат Европы в многоборье пройдет в голландском Херенвене 6—8 января .

«Вместо Кулижникова на чемпионате Европы побежит Казелин», — сообщил Дорофеев корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Кулижников пропускает чемпионат Европы из-за того, что не в полной мере восстановился после травмы. Как сообщил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев, Кулижников сфокусирован на подготовке к чемпионату мира на отдельных дистанциях.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях состоится в Канныне с 9 по 12 февраля.