Конькобежец Казелин заменит Кулижникова в составе сборной России на ЧЕ в Херенвене
МОСКВА, 1 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Конькобежец Михаил Казелин заменит лидера спринтерской команды сборной России Павла Кулижникова на чемпионате Европы в многоборье, сообщил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.
Чемпионат Европы в многоборье пройдет в голландском Херенвене
«Вместо Кулижникова на чемпионате Европы побежит Казелин», — сообщил Дорофеев корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Кулижников пропускает чемпионат Европы
Чемпионат мира на отдельных дистанциях состоится в Канныне с 9 по 12 февраля.
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