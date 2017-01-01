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1 января 2017, 12:14 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Казелин заменит Кулижникова в составе сборной России на ЧЕ в Херенвене

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Конькобежец Михаил Казелин заменит лидера спринтерской команды сборной России Павла Кулижникова на чемпионате Европы в многоборье, сообщил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.

Чемпионат Европы в многоборье пройдет в голландском Херенвене 6—8 января.

«Вместо Кулижникова на чемпионате Европы побежит Казелин», — сообщил Дорофеев корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Кулижников пропускает чемпионат Европы из-за того, что не в полной мере восстановился после травмы. Как сообщил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев, Кулижников сфокусирован на подготовке к чемпионату мира на отдельных дистанциях.

Чемпионат мира на отдельных дистанциях состоится в Канныне с 9 по 12 февраля.
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МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене и сосредоточится на подготовке к чемпионату мира на отдельных дистанциях, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.
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