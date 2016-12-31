Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skating/28314494/
31 декабря 2016, 14:18 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежец Кулижников пропустит ЧЕ и будет готовиться к ЧМ

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене и сосредоточится на подготовке к чемпионату мира на отдельных дистанциях, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях двукратный чемпион мира в спринте Павел <span class=error>Кулижников</span> не выступит на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском <span class=error>Херенвене</span> и сосредоточится на подготовке к чемпионату мира на отдельных дистанциях заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кулижников пропустил квалификационный чемпионат России в декабре из-за травмы.

«Он не успел восстановиться от травмы и достойно подготовиться к чемпионату Европы. Павел в Херенвене не побежит и вся дальнейшая подготовка будет строиться в фокусе на чемпионат мира по отдельным дистанциям», — сказал Дорофеев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат Европы в многоборье пройдет в голландском Херенвене 6—8 января. Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в южнокорейском Канныне 9—12 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Коньков, шорт-трека

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года