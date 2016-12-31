Конькобежец Кулижников пропустит ЧЕ и будет готовиться к ЧМ
МОСКВА, 31 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников не выступит на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене и сосредоточится на подготовке к чемпионату мира на отдельных дистанциях, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.
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Кулижников пропустил квалификационный чемпионат России в декабре
«Он не успел восстановиться от травмы и достойно подготовиться к чемпионату Европы. Павел в Херенвене не побежит и вся дальнейшая подготовка будет строиться в фокусе на чемпионат мира по отдельным дистанциям», — сказал Дорофеев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Чемпионат Европы в многоборье пройдет в голландском Херенвене
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