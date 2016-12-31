Конькобежец Кулижников пропустит ЧЕ и будет готовиться к ЧМ

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Кулижников пропустил квалификационный чемпионат России в декабре из-за травмы.

«Он не успел восстановиться от травмы и достойно подготовиться к чемпионату Европы. Павел в Херенвене не побежит и вся дальнейшая подготовка будет строиться в фокусе на чемпионат мира по отдельным дистанциям», — сказал Дорофеев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».