Бородулина: Доклады Макларена не вызывают стресс у российских шорт-трекистов
НОВОГОРСК (Московская область), 29 дек —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Доклады главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, в которых, в частности, содержатся обвинения в манипуляциях с пробами россиян во время Олимпиады-2014, не вызывают у российских шорт-трекистов депрессивные чувства, заявила агентству «Р-Спорт» четырехкратная чемпионка Европы Татьяна Бородулина, участвовавшая в Играх в Сочи.
Неделей ранее шестикратный олимпийский чемпион российский
«Мы все это понимаем, нам остается тренироваться и ждать, — ответила Бородулина на вопрос, не отвлекают ли от работы новости, сопутствующие докладу Макларена. — Мы в своей федерации (Союзе конькобежцев России) уверены, что у нас ничего (из запрещенных веществ) не было. Понятно, что (российских) паралимпийцев тоже без всяких доказательств отстранили (от Паралимпиады-2016). Мы понимаем, что так может случиться, но мы же не можем прямо сейчас закончить готовиться. Пока стресса по этому поводу не ощущаем, у нас идет сезон, и я думаю, что по ходу него нас ни от чего не отстранят».
В четверг в подмосковном Новогорске завершился чемпионат России в многоборье, победу на котором одержала Екатерина Константинова. Бородулина победила на дистанции 1500 метров и стала четвертой в общем зачете.
«Пока нет стабильности, поэтому мне сложно, — объяснила чемпионка Европы 2005 года. — Пропустила ведь очень много в предыдущие два сезона, один день выступаю вроде ничего, а во второй — совсем плохо. Но у меня есть ощущение, что до сих пор я по
У спортсменки были проблемы с коленом. «Сейчас оно восстановилось не на 100%, но намного лучше, чем было, — призналась Бородулина. — Есть
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