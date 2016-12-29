Бородулина: Доклады Макларена не вызывают стресс у российских шорт-трекистов

Неделей ранее шестикратный олимпийский чемпион российский шорт-трекист Виктор Ан отправил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором попросил сообщить, фигурирует ли его имя в докладе Макларена. Напрямую имя Ана в тексте документа не упоминается, но ряд СМИ выразил предположение, что лидер сборной России по шорт-треку является фигурантом этого дела.

«Мы все это понимаем, нам остается тренироваться и ждать, — ответила Бородулина на вопрос, не отвлекают ли от работы новости, сопутствующие докладу Макларена. — Мы в своей федерации (Союзе конькобежцев России) уверены, что у нас ничего (из запрещенных веществ) не было. Понятно, что (российских) паралимпийцев тоже без всяких доказательств отстранили (от Паралимпиады-2016). Мы понимаем, что так может случиться, но мы же не можем прямо сейчас закончить готовиться. Пока стресса по этому поводу не ощущаем, у нас идет сезон, и я думаю, что по ходу него нас ни от чего не отстранят».

В четверг в подмосковном Новогорске завершился чемпионат России в многоборье, победу на котором одержала Екатерина Константинова. Бородулина победила на дистанции 1500 метров и стала четвертой в общем зачете.

«Пока нет стабильности, поэтому мне сложно, — объяснила чемпионка Европы 2005 года. — Пропустила ведь очень много в предыдущие два сезона, один день выступаю вроде ничего, а во второй — совсем плохо. Но у меня есть ощущение, что до сих пор я по чуть-чуть форму набираю. Мотивация? По-разному бывает. Но сейчас не время сдаваться, совсем немного осталось до Олимпийских игр. Надо бороться».