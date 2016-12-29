Конькобежка Шихова заявила, что не собирается возвращаться в классическое многоборье

Шихова в 2013 году стала третьей в этой дисциплине на чемпионате мира в норвежском Хамаре.

«Я думаю, что нет, — ответила Шихова корреспонденту агентства “Р-Спорт” на вопрос о том, собирается ли она возвращаться в будущем к выступлению в этом виде многоборья. — Все-таки 5 километров — это очень серьезно, если только рассматривать такой старт в многоборье как задачу показать результат на “полуторке”… Кроме того, моих секунд на дистанции 3000 м сейчас не хватит мне для того, чтобы выступить на последней дистанции в многоборье».