Конькобежка Шихова заявила, что не собирается возвращаться в классическое многоборье
Бронзовый призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Екатерина Шихова заявила, что не собирается возвращаться к выступлению в классическом многоборье.
Шихова в 2013 году стала третьей в этой дисциплине на чемпионате мира в норвежском Хамаре.
«Я думаю, что нет, — ответила Шихова корреспонденту агентства “Р-Спорт” на вопрос о том, собирается ли она возвращаться в будущем к выступлению в этом виде многоборья. —
Шихова квалифицировалась по итогам чемпионата России на чемпионат Европы в спринтерском многоборье, а на старте сезона становилась призером этапов Кубка мира в командном спринте. «Достаточно интересная для меня дисциплина, я даже не ожидала, что мы можем развить такую скорость на втором круге. Всегда здорово, когда есть
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