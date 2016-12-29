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29 декабря 2016, 16:12 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Конькобежка Шихова заявила, что не собирается возвращаться в классическое многоборье

Бронзовый призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Екатерина Шихова заявила, что не собирается возвращаться к выступлению в классическом многоборье.

Шихова в 2013 году стала третьей в этой дисциплине на чемпионате мира в норвежском Хамаре.

«Я думаю, что нет, — ответила Шихова корреспонденту агентства “Р-Спорт” на вопрос о том, собирается ли она возвращаться в будущем к выступлению в этом виде многоборья. — Все-таки 5 километров — это очень серьезно, если только рассматривать такой старт в многоборье как задачу показать результат на “полуторке”… Кроме того, моих секунд на дистанции 3000 м сейчас не хватит мне для того, чтобы выступить на последней дистанции в многоборье».

Шихова квалифицировалась по итогам чемпионата России на чемпионат Европы в спринтерском многоборье, а на старте сезона становилась призером этапов Кубка мира в командном спринте. «Достаточно интересная для меня дисциплина, я даже не ожидала, что мы можем развить такую скорость на втором круге. Всегда здорово, когда есть что-то новое. Было бы интересно увидеть его в программе Олимпиады, но при участии всех сильнейших. Сейчас пока мало кто выставляет сильнейшие составы», — добавила она.
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