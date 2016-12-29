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29 декабря 2016, 16:06 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Шорт-трекистка Просвирнова пропустит ЧЕ, Ан и Елистратов в составе сборной России

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов объявил агентству «Р-Спорт» состав национальной команды на чемпионат Европы, один из лидеров сборной Софья Просвирнова в списке отсутствует.

Окончательный состав был сформирован по итогам чемпионата России, который завершился в четверг во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». Чемпионат Европы пройдет 13—15 января в Турине.

«На чемпионат Европы едут Виктор Ан, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Руслан Захаров и Денис Айрапетян, а также Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич», — сказал Максимов, пояснив, что двукратную чемпионку Европы Софью Просвирнову решено поберечь в преддверии завершающих этапов Кубка мира и чемпионата мира.
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