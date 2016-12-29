Шорт-трекистка Просвирнова пропустит ЧЕ, Ан и Елистратов в составе сборной России

Окончательный состав был сформирован по итогам чемпионата России, который завершился в четверг во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». Чемпионат Европы пройдет 13—15 января в Турине.

«На чемпионат Европы едут Виктор Ан, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Руслан Захаров и Денис Айрапетян, а также Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Татьяна Бородулина и Эмина Малагич», — сказал Максимов, пояснив, что двукратную чемпионку Европы Софью Просвирнову решено поберечь в преддверии завершающих этапов Кубка мира и чемпионата мира.