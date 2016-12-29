Виктор Ан досрочно стал чемпионом России по шорт-треку в многоборье
Шестикратный олимпийский чемпион по
шорт-треку Виктор Ан стал победителем чемпионата России в многоборье еще до старта суперфинала на дистанции 3000 метров.
Чемпионат страны проходит
Таким образом Ан набрал 102 очка и стал недосягаем для соперников, несмотря на предстоящий суперфинал на 3000 метров.
Предыдущий чемпион России Семен Елистратов снялся с турнира после первого дня соревнований по семейным обстоятельствам.
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