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29 декабря 2016, 14:55 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Виктор Ан досрочно стал чемпионом России по шорт-треку в многоборье

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан стал победителем чемпионата России в многоборье еще до старта суперфинала на дистанции 3000 метров.

Чемпионат страны проходит 27—29 декабря во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». В четверг Ан пришел к финишу первым в финале А на дистанции 1000 метров, днем ранее он первенствовал на дистанциях 500 и 1500 метров.

Таким образом Ан набрал 102 очка и стал недосягаем для соперников, несмотря на предстоящий суперфинал на 3000 метров.

Предыдущий чемпион России Семен Елистратов снялся с турнира после первого дня соревнований по семейным обстоятельствам.
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