Виктор Ан досрочно стал чемпионом России по шорт-треку в многоборье

Чемпионат страны проходит 27—29 декабря во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». В четверг Ан пришел к финишу первым в финале А на дистанции 1000 метров, днем ранее он первенствовал на дистанциях 500 и 1500 метров.

Таким образом Ан набрал 102 очка и стал недосягаем для соперников, несмотря на предстоящий суперфинал на 3000 метров.

Предыдущий чемпион России Семен Елистратов снялся с турнира после первого дня соревнований по семейным обстоятельствам.