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29 декабря 2016, 14:49 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Виктор Ан победил на дистанции 1000 метров на чемпионате России по шорт-треку

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан стал победителем финала A на дистанции 1000 метров на чемпионате России в многоборье.

Шестикратный олимпийский чемпион по <nobr>шорт-треку</nobr> Виктор Ан стал победителем финала A на дистанции 1000 метров на чемпионате России в многоборье. Увеличить
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Чемпионат страны проходит 27—29 декабря во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». В четверг Ан пришел к финишу первым в решающем забеге, второе место занял Артем Денисов, третье — Александр Шульгинов.

Чемпион России в многоборье определится после суперфинала на 3000 метров, который состоится в четверг позднее.
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