Виктор Ан победил на дистанции 1000 метров на чемпионате России по шорт-треку
Шестикратный олимпийский чемпион по
шорт-треку Виктор Ан стал победителем финала A на дистанции 1000 метров на чемпионате России в многоборье.
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Чемпионат страны проходит
Чемпион России в многоборье определится после суперфинала на 3000 метров, который состоится в четверг позднее.
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