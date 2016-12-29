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29 декабря 2016, 14:13 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Конькобежцы Юсков и Филюшкина победили на ЧР в Коломне в масс-старте

В Коломне завершился чемпионат России по конькобежному спорту.

В заключительном виде программы — масс-старте — победы одержали Денис Юсков и Виктория Филюшкина.

Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Мужчины. Масс-старт
1. Денис Юсков (Москва).
2. Данила Семериков (Саратовская область).
3. Валерий Конышев (Челябинская область).

Женщины. Масс-старт
1. Виктория Филюшкина (Московская область).
2. Лада Задонская (Москва).
3. Евгения Радионик (Санкт-Петербург).
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