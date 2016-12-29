Сборные Москвы и Московской области выиграли ЧР по конькам в командных гонках
В Коломне проходит чемпионат России по конькобежному спорту.
В командной гонке победы одержали мужская сборная Москвы (Денис Юсков, Сергей Грязцов, Денис Анисимов, Александр Разорёнов) и женская команда Московской области (Елизавета Казелина, Екатерина Лобышева, Алла Шабанова).
Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Мужчины. Командная гонка
1. Москва (Денис Юсков, Сергей Грязцов, Денис Анисимов, Алексчандр Разорёнов) — 3.55,01.
2. Кировская область (Алексей Суворов, Егор Троегубов, Александр Ткач) — 3.59,69.
3.
Женщины. Командная гонка
1. Московская область (Елизавета Казелина, Екатерина Лобышева, Алла Шабанова) — 3.10,58.
2. Свердловская область (Юлия Скокова, Анна Присталова, Олеся Чернега) — 3.13,88.
3. Краснодарский край (Татьяна Каранникова, Ирина Аршинова, Елена Сохрякова) — 3.14,58.
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