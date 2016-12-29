Казахстанский шорт-трек: вчера и сегодня
Самым удачным зимним видом спорта для казахстанцев в нынешнем сезоне, несомненно, является
шорт-трек, громких успехов в котором отечественные атлеты стали добиваться совсем недавно. Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил сравнить текущие достижения мастеров шорт-трека РК с предыдущими их выступлениями на международной арене.
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Одними из первых казахстанцев, выступавших в
После довольно продолжительного затишья казахстанские
В сезоне-2014/2015 в шестерку на этапе в турецком Эрзуруме вошел костанаец Денис Никиша (1000 метров).
В прошлом соревновательном году Нурберген Жумагазиев очутился в ТОП-10 этапа Кубка Мира в немецком Дрездене, завершив 1000 метров с восьмым показателем,
Крайний на сегодня этап Кубка Мира стал для наших еще более успешным, чем в США, — «золото» и «серебро»: вторым на 500 метров стал Денис Никиша, и, наконец, 26-летний уралец Нурберген Жумагазиев, «гоняющий» на этапах мирового Кубка более девяти лет и долгое время занимавший места в
В женском казахстанском
Что касается прекрасной половины команды, то на заре казахстанского женского
Потом за Казахстан выступали Инна Симонова и Ксения Мотова, и если первая пробивалась в четвертьфиналы, то самым значительным местом Мотовой было 25-е на тысяче метров Дрездена в сезоне 2012/2013 годов. Скромно выступала в тот же период и наша землячка Дарья Волокитина.
Более или менее удачным для казахстанских женщин выдался сезон 2014/2015 годов, когда на этапе в Монреале Ольга Тихонова попала в полуфинал на 1500 метров, а Анита Нагай на аналогичной дистанции в Сеуле также дошла до этой же стадии. То же самое в том же Сеуле сделала и Тихонова. Помимо них Анастасия Крестова регулярно участвовала в четвертьфиналах.
В прошлом году отечественные спортсменки на этапах мирового Кубка участия не принимали.
В женскую сборную Казахстана влилась свежая кровь, и теперь за нас бегает натурализованная кореянка Ким Енг А, которая успела попасть в полуфинал (итоговое 10 место) этапа в канадском Калгари (1000 метров).
В общем и целом, про казахстанский
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