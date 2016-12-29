Казахстанский шорт-трек: вчера и сегодня

Шорт-трек — весьма молодой вид спорта, насчитывающий чуть более чем двадцатилетнюю историю. В Казахстане же популяризация шорт-трека начала проводиться сравнительно недавно.



Одними из первых казахстанцев, выступавших в шорт-треке на чемпионатах и Кубках Мира, были Игорь Кутовой, Николай Федоренко и Андрей Сметанин. Однако Николай лишь однажды был в числе двадцати лучших (1000 м, чемпионат Мира-2003), еще несколько подобных стартов завершив в ТОП-30. Высшим «достижением» на этапах Кубка Мира для Федоренко стали спринтерские 500 метров в 2001 году, где он показал 58-й результат. Двое других казахстанцев выступали примерно на его уровне. Следом за вышеозначенной тройкой появились Аслан Даумов и Федор Андреев, ничем примечательным, впрочем, не отмечавшиеся.



После довольно продолжительного затишья казахстанские шорт-трекисты начали показывать довольно неплохие по средним меркам результаты уже сравнительно не так давно. Айдар Бекжанов стал единственным участником Олимпийских Игр в Ванкувере от казахстанского шорт-трека, но про первый его опыт можно сказать, что «блин вышел комом». Однако уже через четыре года в Сочи казахстанская эстафетная команда добилась высокой пятой позиции, и пусть данное место было взято не без доли везения, но все же оно стало первой ласточкой будущих побед.



В сезоне-2014/2015 в шестерку на этапе в турецком Эрзуруме вошел костанаец Денис Никиша (1000 метров).



В прошлом соревновательном году Нурберген Жумагазиев очутился в ТОП-10 этапа Кубка Мира в немецком Дрездене, завершив 1000 метров с восьмым показателем,



По-настоящему прорывным получился у наших мастеров шорт-трека нынешний сезон. Сначала в четверку 500-метровки в Калгари попал Абзал Ажгалиев, а затем и Денис Никиша. На следующем этапе в Солт-Лейк-Сити наши спортсмены добыли две медали: «золото» Абзала Ажгалиева на 500 метрах и «бронзу» в командной эстафете. В Шанхае Ажгалиев стал четвертым и пятым на 500 м, пятое место занял и Айдар Бекжанов на той же дистанции, а Нурберген Жумагазиев оказался шестым на «полуторке».



Крайний на сегодня этап Кубка Мира стал для наших еще более успешным, чем в США, — «золото» и «серебро»: вторым на 500 метров стал Денис Никиша, и, наконец, 26-летний уралец Нурберген Жумагазиев, «гоняющий» на этапах мирового Кубка более девяти лет и долгое время занимавший места в четвертом-пятом десятках, завоевал «золота» на километровой дистанции.



В женском казахстанском шорт-треке не все так радужно, как в мужском, но и там подвижки все-таки проглядываются.



Что касается прекрасной половины команды, то на заре казахстанского женского шорт-трека нашу страну на международной арене представляли Елена Синицина и Наталья Петрова, звезд с неба не хватавшие и далеко на соревнованиях не проходившие. Тогда даже не проводились этапы Кубка Мира, а были только чемпионаты Мира и Олимпийские Игры, куда, впрочем, тоже надо было еще преодолевать отбор.



Потом за Казахстан выступали Инна Симонова и Ксения Мотова, и если первая пробивалась в четвертьфиналы, то самым значительным местом Мотовой было 25-е на тысяче метров Дрездена в сезоне 2012/2013 годов. Скромно выступала в тот же период и наша землячка Дарья Волокитина.



Более или менее удачным для казахстанских женщин выдался сезон 2014/2015 годов, когда на этапе в Монреале Ольга Тихонова попала в полуфинал на 1500 метров, а Анита Нагай на аналогичной дистанции в Сеуле также дошла до этой же стадии. То же самое в том же Сеуле сделала и Тихонова. Помимо них Анастасия Крестова регулярно участвовала в четвертьфиналах.



В прошлом году отечественные спортсменки на этапах мирового Кубка участия не принимали.



В женскую сборную Казахстана влилась свежая кровь, и теперь за нас бегает натурализованная кореянка Ким Енг А, которая успела попасть в полуфинал (итоговое 10 место) этапа в канадском Калгари (1000 метров).



В общем и целом, про казахстанский шорт-трек можно сказать, что этот вид спорта у нас динамично развивается, и в Новом году мы ждем больших побед от всех отечественных мастеров шорт-трека.