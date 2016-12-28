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28 декабря 2016, 21:21 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Виктор Ан стал победителем на дистанции 1500 м на чемпионате России по шорт-треку

НОВОГОРСК (Московская область), 28 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан стал победителем финала A на дистанции 1500 метров на чемпионате России в многоборье.

Чемпионат России проходит с 27 по 29 декабря во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». В среду Ан стал первым по итогам решающего забега на 1500 м, второе место занял Руслан Захаров, третье — Александр Шульгинов. Таким образом, Ан, ставший ранее лучшим на дистанции 500 м, лидирует в общем зачете многоборья, имея в активе 68 очков, на второй позиции идет Захаров (29), на третьей — Кирилл Шашин (21).

В финале женской стайерской дисциплины победу праздновала Татьяна Бородулина, вслед за ней финишировали Юлия Шишкина и Эмина Малагич. Бородулина идет на первом месте в многоборье (37), на втором месте — Екатерина Константинова (36), на третьем — Шишкина (34).

В четверг спортсменам предстоят забеги на дистанции 1000 метров, а также в суперфинале на 3000 метров.
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