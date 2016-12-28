Семен Елистратов снялся с ЧР по шорт-треку по семейным обстоятельствам
НОВОГОРСК (Московская область), 28 дек —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Действующий чемпион России по шорт-треку Семен Елистратов заявил агентству «Р-Спорт», что снялся с чемпионата страны в многоборье по семейным обстоятельствам.
Чемпионат России проходит с 27 по 29 декабря во дворце зимних видов спорта
«Я вынужден был сняться с чемпионата по семейным обстоятельствам», — сказал Елистратов по телефону.
Победитель турнира по итогам выступлений на трех дистанциях (500, 1000 и 1500 м) напрямую квалифицируется в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет
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