Семен Елистратов снялся с ЧР по шорт-треку по семейным обстоятельствам

Чемпионат России проходит с 27 по 29 декабря во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». Во вторник Елистратов квалифицировался в четвертьфинал соревнований на всех трех дистанциях (500, 1000 и 1500 метров), однако в среду на старт не вышел.

«Я вынужден был сняться с чемпионата по семейным обстоятельствам», — сказал Елистратов по телефону.