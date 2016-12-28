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28 декабря 2016, 17:50 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Семен Елистратов снялся с ЧР по шорт-треку по семейным обстоятельствам

НОВОГОРСК (Московская область), 28 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Действующий чемпион России по шорт-треку Семен Елистратов заявил агентству «Р-Спорт», что снялся с чемпионата страны в многоборье по семейным обстоятельствам.

Чемпионат России проходит с 27 по 29 декабря во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». Во вторник Елистратов квалифицировался в четвертьфинал соревнований на всех трех дистанциях (500, 1000 и 1500 метров), однако в среду на старт не вышел.

«Я вынужден был сняться с чемпионата по семейным обстоятельствам», — сказал Елистратов по телефону.

Победитель турнира по итогам выступлений на трех дистанциях (500, 1000 и 1500 м) напрямую квалифицируется в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет 13—15 января в Турине.
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