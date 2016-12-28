Константинова победила на дистанции 500 м на чемпионате России по шорт-треку

Чемпионат России проходит 27—29 декабря в Новогорске. В среду Константинова оказалась первой по итогам решающего спринтерского забега, второе место заняла Евгения Захарова, третье — Юлия Шишкина. Забег дважды прерывался: сначала из-за фальстарта, затем из-за падения спортсменок на первом повороте.

Победитель турнира по итогам выступлений на трех дистанциях (500, 1000 и 1500 м) напрямую квалифицируется в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет 13—15 января в Турине. Еще по два спортсмена/спортсменки гарантируют место в составе национальной команды на европейском первенстве, исходя из статистики выступлений на прошедших этапах Кубка мира, остальные две вакантные позиции у мужчин и женщин определит главный тренер Андрей Максимов.