Константинова победила на дистанции 500 м на чемпионате России по шорт-треку
НОВОГОРСК (Московская область), 28 дек —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Екатерина Константинова одержала победу на дистанции 500 метров на чемпионате России по шорт-треку в многоборье.
Чемпионат России проходит
Победитель турнира по итогам выступлений на трех дистанциях (500, 1000 и 1500 м) напрямую квалифицируется в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет
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