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28 декабря 2016, 16:58 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Константинова победила на дистанции 500 м на чемпионате России по шорт-треку

НОВОГОРСК (Московская область), 28 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Екатерина Константинова одержала победу на дистанции 500 метров на чемпионате России по шорт-треку в многоборье.

Чемпионат России проходит 27—29 декабря в Новогорске. В среду Константинова оказалась первой по итогам решающего спринтерского забега, второе место заняла Евгения Захарова, третье — Юлия Шишкина. Забег дважды прерывался: сначала из-за фальстарта, затем из-за падения спортсменок на первом повороте.

Победитель турнира по итогам выступлений на трех дистанциях (500, 1000 и 1500 м) напрямую квалифицируется в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет 13—15 января в Турине. Еще по два спортсмена/спортсменки гарантируют место в составе национальной команды на европейском первенстве, исходя из статистики выступлений на прошедших этапах Кубка мира, остальные две вакантные позиции у мужчин и женщин определит главный тренер Андрей Максимов.
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