Виктор Ан победил на дистанции 500 м на чемпионате России по шорт-треку
НОВОГОРСК (Московская область), 28 дек —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Виктор Ан одержал победу на дистанции 500 метров на чемпионате России по шорт-треку в многоборье.
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Турнир проходит с 27 по 29 декабря во дворце зимних видов спорта
Победитель турнира по итогам выступлений на трех дистанциях (500, 1000 и 1500 м) напрямую квалифицируется в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет
Еще по два спортсмена/спортсменки гарантируют место в составе национальной команды на европейском первенстве, исходя из статистики выступлений на прошедших четырех этапах Кубка мира. Остальные две вакантные позиции у мужчин и женщин определит главный тренер Андрей Максимов.
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