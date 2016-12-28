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28 декабря 2016, 17:01 | Зимние: Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Виктор Ан победил на дистанции 500 м на чемпионате России по шорт-треку

НОВОГОРСК (Московская область), 28 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Виктор Ан одержал победу на дистанции 500 метров на чемпионате России по шорт-треку в многоборье.

Виктор Ан одержал победу на дистанции 500 метров на чемпионате России по <nobr>шорт-треку</nobr> в многоборье. Увеличить
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Турнир проходит с 27 по 29 декабря во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск». В среду Ан оказался первым по итогам решающего спринтерского забега, второе место занял Кирилл Шашин, третье — Руслан Захаров.

Победитель турнира по итогам выступлений на трех дистанциях (500, 1000 и 1500 м) напрямую квалифицируется в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет 13—15 января в Турине.

Еще по два спортсмена/спортсменки гарантируют место в составе национальной команды на европейском первенстве, исходя из статистики выступлений на прошедших четырех этапах Кубка мира. Остальные две вакантные позиции у мужчин и женщин определит главный тренер Андрей Максимов.
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